Stellantis | vendite in calo del 3,9% nel 2025

Nel 2025, Stellantis ha registrato una diminuzione delle vendite del 3,9% rispetto all’anno precedente. Questi dati riflettono le sfide del settore automobilistico e le variazioni di mercato che influenzano le performance delle aziende del settore. È importante analizzare le tendenze per comprendere meglio le dinamiche di mercato e le strategie future delle case automobilistiche.

Milano, 27 gen. (LaPresse) – Le vendite di Stellantis, nel 2025, hanno registrato un calo del 3,9% rispetto al 2024. Sono i dati di Acea, Associazione dei costruttori europei di automobili. 2701 – Il governo prende distanze dall’Ice – Indagine su Grok, deepfake sessuali e contenuti illegali – Prima vera fuga Scudetto dell’Inter New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stellantis: vendite in calo del 3,9% nel 2025 Approfondimenti su Stellantis Vendite Stellantis, nel 2025 produzione in calo del 20% Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia subirà una diminuzione del 20%, confermando le previsioni di un anno difficile rispetto al 2024. Pfizer, utile netto in calo del 21% a $ 3,54 mld nel 3° trimestre 2025 (dai 4,47 mld del 2024) per contrazione vendite vaccino Covid Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. 10 marchi d'auto EUROPEI che NON SOPRAVVIVONO nel 2026! Ultime notizie su Stellantis Vendite Argomenti discussi: Azioni Stellantis: cosa fare dopo il calo delle vendite in Europa?; Stellantis, nel 2025 vendite giù del 6% in Europa a 2,4 milioni. Ma è leader negli ibridi con una quota del 15%; Crisi Stellantis: calo delle vendite di Avenger e Junior, tagli drastici a Tychy; Stellantis, nel '25 le vendite in Europa calano del 6% a 2,4 milioni. Nel secondo semestre su gli ordini. Stellantis, nel 2025 vendite giù del 6% in Europa a 2,4 milioni. Ma è leader negli ibridi con una quota del 15%Nel 2024 Stellantis aveva venduto quasi 2,6 milioni di veicoli in Europa. Oggi il gruppo si colloca al secondo posto tra i costruttori nell’area UE30, con una quota di mercato del 16% ... milanofinanza.it Stellantis, le immatricolazioni del 2025 parlano chiaro: in Europa le vendite calano del 6%, ma la leadership negli ibridi si consolidaLe immatricolazioni scendono del 6% a 2,4 milioni di unità nell’area UE30, ma il gruppo resta secondo costruttore per quota di mercato e primo nelle motorizzazioni ibride ... automoto.it AUTOMOTIVE - Il primo trimestre 2025 ha segnato un periodo critico per Stellantis negli Stati Uniti e in Canada: le vendite complessive calano rispettivamente del 12% e 18%, con Fiat e Alfa Romeo tra i marchi più colpiti. Nonostante il lancio della Fiat 500 elet - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.