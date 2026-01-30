Studentati privati troppo cari la Rettrice Petrucci | Gli affitti brevi hanno chiuso il mercato degli alloggi L’Università sta lavorando

Gli studenti dell’università si lamentano degli affitti troppo alti negli studentati privati. Molti di loro non riescono a pagare le tariffe, che sono ormai fuori dalla loro portata. La rettrice Petrucci spiega che il mercato degli alloggi è stato pesantemente influenzato dagli affitti brevi, che hanno fatto salire i prezzi. L’università sta cercando di trovare soluzioni per aiutare gli studenti in difficoltà. Nel frattempo, le proteste continuano, mentre i giovani chiedono più alternative per vivere vicino alle aule.

Protestano gli studenti per i cosiddetti "studentati", ossia residenze di privati che risultano sul mercato ma a prezzi che i frequentatori dell'Università non possono permettersi. Firenze, ancora una volta, risulta una città presa in ostaggio dall'overturism, capace di snaturare, ormai da anni, la sua natura e il suo equilibrio in fatto di residenza non più a misura di cittadino e di studente. Sul tema, la Rettrice, Alessandra Petrucci, esprime la posizione dell'Ateneo

