Milano Cortina 2026 | il mercato folle degli affitti brevi tra speculazione e tutto esaurito

Le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 hanno scatenato un vero e proprio caos nel mercato degli affitti brevi. Molti monolocali vengono affittati a prezzi che sembrano quelli di una casa di proprietà, alimentando speculazioni e un crescente problema di disponibilità. Le richieste sono alle stelle, e trovare un alloggio si rivela sempre più difficile, mentre alcuni proprietari approfittano della situazione per fare soldi facili. La città si trova a fare i conti con un fenomeno che rischia di sfuggire di mano, tra tutto esaurito

Olimpiadi Milano Cortina 2026, dalle stelle alle stalle del buonsenso: un monolocale costa come un acquisto L'attesa per le Olimpiadi. L'attesa per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha ufficialmente varcato la soglia del paradosso economico. Se da un lato l'evento promette un indotto memorabile per il sistema Italia, dall'altro lato il mercato immobiliare milanese sta dando spettacolo con cifre che sfidano ogni logica commerciale. Con gli hotel della città ormai vicini al sold out tecnico, la palla è passata ai privati e alle piattaforme di affitto breve, dove i prezzi hanno subito un'impennata verticale.

