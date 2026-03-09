Le ricercatrici stanno rivoluzionando il modo di interpretare i dati sulla società, lavorando su settori che vanno dalla statistica pubblica alla demografia e alla visualizzazione dei dati. Attraverso le loro analisi, contribuiscono a modificare le prospettive con cui vengono presentate le informazioni, influenzando il modo in cui si comprende il mondo che ci circonda.

Per molto tempo i dati sono stati raccontati come se fossero neutri. Eppure, negli ultimi decenni, la ricerca sociale ha mostrato che anche i numeri nascono da scelte. Cosa misurare, come farlo, quali variabili includere e quali lasciare fuori: ogni dataset è il risultato di domande preliminari. E quando cambiano le domande, cambia anche il quadro che emerge. Oggi la produzione statistica di genere è al centro di una trasformazione culturale con iniziative quali l’European gender data hub dell’ European institute for gender equality, e con l’introduzione sistematica di indicatori disaggregati per sesso da parte di istituti come l’Istat. A... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

I dati non sono neutrali: come le ricercatrici stanno cambiando il modo di leggere la società

