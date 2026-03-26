Una settimana fa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visitato il quartiere Giambellino, durante un evento legato all’assegnazione di 15 case popolari. La riqualificazione del quartiere, con un investimento di 100 milioni di euro, è al centro di questa visita, ma non sono stati forniti dettagli sui progressi concreti del progetto.

Il progetto è stato approvato 10 anni fa, ma non è ancora terminato. Per adesso è pronto soltanto un edificio su cinque. Intanto, il leader della Lega ha visitato il quartiere per festeggiare l’assegnazione di 15 appartamenti. Tantissime cose, però, non tornano. Le mettiamo in fila “Abbiamo liberato una scala occupata da 17 abusivi, senza tensioni, e oggi le imprese stanno lavorando per rimettere a nuovo gli appartamenti”, ha scritto il leader della Lega su Facebook. Ma poco più avanti, a quattro civici di distanza, c’è un altro palazzo destinato all’edilizia residenziale pubblica. È un edificio in costruzione: ancora senza porte e finestre, nonostante faccia parte di un piano di riqualificazione da 100 milioni approvato 10 anni fa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Come procede davvero la riqualificazione da 100 milioni del Giambellino: cosa (non) ha detto Salvini

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