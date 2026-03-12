Il Gran Premio di Melbourne ha segnato l'inizio della stagione di Formula 1 con una gara ricca di sorprese e dettagli tecnici. Le vetture sono scese in pista con le nuove regole, mentre i piloti hanno affrontato le curve del circuito australiano dimostrando le prime strategie e adattamenti. La gara ha offerto un primo sguardo sulle performance delle scuderie e sui possibili sviluppi futuri.

Il Gran Premio di Melbourne ha davvero chiarito i dubbi sui nuovi regolamenti della Formula 1? E soprattutto, lo spettacolo offerto in pista è stato all’altezza delle aspettative di pubblico e appassionati? La prima gara della stagione in Australia ha sollevato numerosi interrogativi tra addetti ai lavori e tifosi: dalle prestazioni delle monoposto all’efficacia delle nuove regole pensate per migliorare le gare. In questo approfondimento, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano ciò che abbiamo visto nel weekend del GP d’Australia, cercando di offrire una lettura il più possibile equilibrata e imparziale dei primi segnali arrivati dal campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 Australia: cosa ci ha davvero detto la prima gara della stagione

Temi più discussi: Mercedes: la fonte del vantaggio disorienta Ferrari e Red Bull; Ferrari in testa per metà gara, ma vince Russell su Antonelli: 3° Leclerc; Caos Aston Martin, a rischio il GP d'Australia: cosa sta succedendo; GP Australia e nuova F1: cosa funziona, cosa no.

