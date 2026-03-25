Procede la riqualificazione del Parco Ilio Micheloni

A inizio estate è stato inaugurato il nuovo parco intitolato a un ex sindaco, situato a Lammari, dopo i lavori di riqualificazione. L’intervento ha riguardato anche il centro sportivo della zona, entrambi realizzati dall’amministrazione locale con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I lavori hanno avuto un investimento complessivo di circa 650 mila euro.

A inizio estate il taglio del nastro. Passi avanti per gli importanti lavori di riqualificazione del parco intitolato all’ex sindaco “Ilio Micheloni“ e del centro sportivo di Lammari realizzati dall’ amministrazione Del Chiaro con fondi Pnrr pari a circa 650.000 euro. È stata realizzata la struttura del nuovo chiosco-caffetteria completo di servizi igienici e degli adiacenti magazzini (realizzato un nuovo magazzino per l’impianto sportivo) che si trovano nell’area che fa da cerniera tra il campo sportivo ed il parco, e ora restano da realizzare le rifiniture interne, il montaggio degli infissi e il rivestimento esterno in corten della nuova struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Procede la riqualificazione del Parco Ilio Micheloni Articoli correlati Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani”Arezzo, 19 marzo 2026 – Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” Con un investimento complessivo di 560 mila euro. Parco del Granita, l'ultimatum del Comune alla ditta per la conclusione dei lavori di riqualificazioneJESI – L’amministrazione comunale ha intimato alla ditta che sta procedendo alla riqualificazione del parco del Granita di procedere rapidamente alla... Una selezione di notizie su Parco Ilio Micheloni Argomenti discussi: Procede la riqualificazione del Parco Ilio Micheloni. Lammari, prosegue la riqualificazione del parco ‘Ilio Micheloni’: inaugurazione ad inizio estateNei lavori è compreso anche il centro sportivo. L'amministrazione Del Chiaro ha investito 650mila euro di fondi provenienti dal pnrr ... luccaindiretta.it Parco ‘Ilio Micheloni’. I lavori procedono spediti: Presto nuovi serviziIl sindaco Giordano Del Chiaro ha effettuato un sopralluogo al cantiere dei lavori di riqualificazione del parco ‘Ilio Micheloni’ e... Il sindaco Giordano Del Chiaro ha effettuato un sopralluogo al ... lanazione.it