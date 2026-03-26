Come la maglieria maschile è diventata cottagecore

Negli ultimi anni, la maglieria maschile ha assunto un aspetto più delicato e solare, riflettendo un’estetica che ricorda il movimento cottagecore. Questa tendenza si manifesta attraverso capi di maglieria che combinano comfort e stile, creando un’immagine più morbida e rurale. Il cambiamento si nota nelle scelte di tessuti e colori, con un forte richiamo alla semplicità e alla natura.

La maglieria maschile ha qualcosa di solare e delicato. A discapito del mio accento bucolico dello Yorkshire, non mi sono mai svegliato con il sorriso sulle labbra, stiracchiandomi felice con un limpido sole color tuorlo d'uovo che inonda la mia camera da letto. Gli uccellini non entrano dalla finestra per tirare indietro la mia trapunta patchwork. Non mi affaccio a guardare il cielo, nessuna farfalla mi si posa sull'indice e non intono una canzone su quanto sia meravigliosa la vita di campagna. Insomma, la mia routine mattutina non è l'inizio di un film Disney. La valanga di nuovi capi di maglieria in stile folk, dall'aria soave, invece lo ricorda parecchio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come la maglieria maschile è diventata cottagecore Articoli correlati Gutteridge lancia la nuova maglieria estiva 2026Gutteridge presenta la nuova maglieria estiva da uomo: tessuti premium, silhouette contemporanee e palette di tendenza per un’eleganza raffinata e... Mantero 1902, la maglieria SS26 “Memory Tales” celebra un’estate leggera, colorata e senza tempoLa collezione SS26 “Memory Tales” di Mantero 1902 presenta maglieria ultra?leggera in cotone, stampe iconiche e dettagli ricercati La maglieria della... Contenuti utili per approfondire maglieria maschile Argomenti discussi: Carlo Chionna per la prima volta a Pitti Immagine Uomo: debutto in grande stile con la collezione 9.2. Mondiali 2026: ecco la nuova maglia da trasferta della SvizzeraIspirata al passaporto elvetico, con i corsi d'acqua che dalle montagne scendono nelle valli attraversando i 26 Cantoni e proseguendo verso il resto del mondo, farà il suo esordio nell'amichevole del ... cdt.ch La Svizzera andrà ai Mondiali con «addosso» i suoi 26 CantoniPuma e l'Associazione svizzera di football hanno presentato la maglia da trasferta per le nazionali: ispirata alle pagine interne del passaporto elvetico, è un invito a viaggiare ... ticinonews.ch