Quando si presenta un brufolo all’interno del naso, anche se non visibile dall’esterno, può causare dolore e fastidio significativi. Questi foruncoli, spesso causati da infezioni o irritazioni, non sono legati all’aspetto estetico ma possono influire sulla respirazione e sul comfort. La presenza di un brufolo interno richiede spesso attenzione medica per valutare la natura del problema e individuare il trattamento più adeguato.

Non sono visibili, non riguardano l’estetica in senso classico, eppure riescono a diventare tra i fastidi più intensi. I brufoli dentro il naso appartengono a quella categoria di disturbi minori che, proprio perché nascosti, vengono spesso trascurati. E invece meritano attenzione. Le infezioni dei follicoli piliferi nasali, note come follicolite nasale, sono tra le cause più comuni di dolore interno al naso e possono essere provocate da batteri presenti normalmente sulla pelle, come lo Staphylococcus aureus. Il naso, infatti, è una zona particolarmente delicata. La mucosa è ricca di vasi sanguigni e termina in una rete capillare che lo rende sensibile e reattivo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come comportarsi se si ha un brufolo dentro il naso?

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