Spalletti | Kalulu non solo ha subito due torti colossali Chivu gli ha pure detto come deve comportarsi

Luciano Spalletti a Sky Sport alla vigilia di Galatasaray-Juventus (in programma domani alle 18.45) gara di andata dei pali-off di Champions per accedere agli ottavi. “Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti così colossali, debba prendersi anche del bischero da Chivu che gli dice come dovrebbe comportarsi. Questo è difficilmente accettabile perché ora mi darebbe la possibilità di parlare del comportamento dei giocatori dell’Inter, cosa che io non debbo fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

