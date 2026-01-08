Arezzo e provincia col naso viola | ‘un se respira se diventa ghiaccioli! Freddo che leva i peccati

Arezzo e la sua provincia sono stati colpiti da un’ondata di gelo intenso, con temperature che hanno raggiunto i -9,5°C a Pieve Santo Stefano. Il freddo, improvviso e rigoroso, ha trasformato il paesaggio e influenzato la quotidianità dei cittadini, che si confrontano con un inverno più severo del previsto. Questa ondata di gelo rappresenta un fenomeno atmosferico eccezionale, che ha richiesto attenzione e precauzioni per la popolazione locale.

Altro che inverno gentile: nell’Aretino s’è passati direttamente al congelatore rapido. La provincia s’è svegliata col termometro piantato sotto zero e la gente a domandasse è fosse gennaio o Siberia? A Pieve Santo Stefano s’è toccato i -9,5 gradi: roba che ‘l fiato te resta appiccicato ai baffi e ‘l cane te guarda come per dì “io un esco nemmeno morto”. Poco meglio a Monterchi, dove ‘l freddo s’è fermato – si fa per dire – a -9,1. Ma un è finita lì. A Ortignano Raggiolo s’è scesi a -8,4, mentre a Poppi ‘l termometro ha detto -6,3 e poi s’è girato dall’altra parte per la vergogna. A Pian di Scò, più clemente ma sempre cattivo, s’è arrivati a -4,5 gradi, giusto per ricordà che qui l’aria pizzica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo e provincia col naso viola: ‘un se respira, se diventa ghiaccioli! Freddo che leva i peccati Leggi anche: O che se valuta a memoria? Al Comune d’Arezzo l’OIV arriva tardi e Menchetti alza ‘l sopracciglio Leggi anche: L'anno che se ne va in dodici foto (e articoli) da Piacenza e provincia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sabato 21 settembre il Palazzo della Provincia di Arezzo sarà illuminato di viola - Arezzo, 20 settembre 2024 – Sabato 21 settembre il Palazzo della Provincia di Arezzo sarà illuminato di viola. lanazione.it Neve in provincia di Arezzo nel giorno della Befana - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.