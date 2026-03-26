Un fronte di freddo si sta spostando verso il territorio, causando l’attivazione di un allerta meteo. La situazione ha portato i coltivatori a intervenire prontamente per proteggere i frutteti, mentre un dirigente ha riferito di aver terminato un consiglio di amministrazione a distanza prima di dedicarsi alle operazioni di sicurezza delle piante. La corsa contro il tempo riguarda principalmente le colture in fase di maturazione.

di Cristina Degliesposti BOLOGNA "No, non mi disturba. Ho appena finito un cda da remoto perché sono qui a cercare di mettere in sicurezza quello che si può". Il ’qui’ sono i campi dell’azienda agricola di Davide Vernocchi che, prima di essere presidente di Apo Conerpo, soprattutto un produttore. Albicocche, pesche nettarine, pere e cachi sono le coltivazioni sulle quali Vernocchi ha puntato, ma nella coop che presiede i 6mila produttori conferiscono tutto il meglio della produzione frutticola romagnola. E per loro la corsa contro il tempo è iniziata. Vernocchi, torna l’inverno? "Non lo sappiamo ma ci stiamo attrezzando come se: da domani (oggi, ndr) alla luna di Pasqua è il periodo più critico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo di coda dell’inverno: è allerta: "Corsa contro il tempo per i frutteti"

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