Da giovedì scatta il colpo di coda dell’inverno | ecco cosa succederà a Milano

Tutto merito di aria di matrice artica che scatenerà anche venti forti sulla città. Ecco cosa prevedono le previsioni Temperature frizzanti nonostante il calendario segni metà marzo. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni. Tutto merito di un affondo artico che riporterà (su tutta l’Italia) condizioni invernali. Una circostanza che, come precisato dai meteorologi di 3Bmeteo, durerà due o tre giorni e che si attenuerà solo nel fine settimana. “L’evoluzione meteo è confermata, l'ingresso dell'aria fredda sul bacino del Mediterraneo dalla valle del Rodano innescherà una rapida ciclogenesi sotto vento alle Alpi che porterà maltempo già dalla sera di mercoledì - ha spiegato Carlo Migliore di 3Bmeteo -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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