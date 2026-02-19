Meteo arriva l’ultimo colpo di coda dell’inverno poi a dominare sarà il sole

Il cielo grigio e le piogge intense continuano a colpire l’Italia, ma il freddo sta per cedere il passo al sole. Le previsioni indicano che tra qualche giorno arriverà un miglioramento, con temperature in rialzo e cieli più sereni. Un cambiamento che si farà sentire soprattutto nelle regioni settentrionali, dove l’inverno ha lasciato tracce profonde. Le giornate si allungheranno e il clima diventerà più mite, portando un po’ di sollievo dopo settimane di maltempo. La primavera si avvicina, pronta a farsi strada.

Il cielo plumbeo e la pioggia non hanno ancora finito di flagellare l'Italia, ma poco alla volta si inizia a intravedere la svolta che, lentamente, ci porterà il primo accenno di primavera. Dopo settimane di ombrelli sempre a portata di mano e nuvole ostinate, le previsioni meteo annunciano l'atto finale di una fase instabile lunga e un po' sfiancante. Giovedì e venerdì passerà l'ultimo fronte. Quello che chiude i conti. Poi finalmente l'aria sarà diversa. L'ultima perturbazione invernale, ecco le previsioni meteo. Giovedì 19 febbraio segna il ritorno del maltempo più deciso. Piogge diffuse, rovesci a tratti intensi e temporali che colpiranno soprattutto il versante tirrenico, la Liguria e buona parte del Nord. Venerdì 20 febbraio ancora tempo instabile e ventoso poi si profila la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre.