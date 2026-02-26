Livorno gioca un ' Gratta e vinci' da 5 euro e ne porta a casa 50mila

Un residente di Livorno ha portato a casa 50mila euro dopo aver acquistato un biglietto da 5 euro del “Gratta e vinci”. L’estrazione ha regalato una vincita sorprendente, trasformando una semplice giocata in una somma considerevole. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione della comunità locale, rendendo febbraio un mese speciale per il vincitore.