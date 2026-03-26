Domenica 29 marzo, il centro di Usmate Velate sarà animato dalla sesta edizione di

Domenica 29 marzo il cuore di Usmate Velate si vestirà a festa per accogliere la sesta edizione di "Colomba in Villa". Dalle 10 alle 19 corso Italia, nella zona antistante il municipio, ospiterà l'evento patrocinato dal Comune dedicato alla celebrazione della colomba pasquale artigianale d’autore. La manifestazione trasformerà corso Italia in una vera e propria vetrina a cielo aperto, offrendo a tutti un'occasione di incontro e socialità in vista delle festività pasquali. L'accesso all’area dell'evento è libero e le attività si susseguiranno per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Colomba in Villa a Usmate Velate

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