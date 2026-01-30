Corruzione urbanistica a Usmate Velate l’ex vicesidnaco parte civile | slitta il processo

L'udienza del processo per corruzione urbanistica a Usmate Velate è stata rinviata a metà febbraio. Il motivo è l'aggiudicazione del caso a un nuovo collegio giudicante. Tra le parti civili c’è l’ex vicesindaco Pasquale De Sena, che vuole ottenere un risarcimento per i danni subiti. De Sena, che era indagato anche come avvocato ma poi archiviato, si è costituito parte civile insieme alla moglie, proprietaria di due appartamenti nel complesso

Usmate Velate (Monza Brianza), 30 gennaio 2026 - Slitta a metà febbraio per l'aggiudicazione ad un diverso collegio giudicante il processo al Tribunale di Monza per la presunta corruzione urbanistica ad Usmate Velate, dove vuole costituirsi parte civile per un risarcimento dei danni l'ex vicesindaco Pasquale De Sena (indagato in qualità di avvocato ma poi archiviato), insieme alla moglie promissario acquirente di due appartamenti del complesso residenziale "Verde Manara" confiscato al costruttore Alberto Riva perché ritenuto frutto di una lottizzazione abusiva.

