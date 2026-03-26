Coima accelera con gli investimenti per la rigenerazione delle grandi città

Coima ha già mobilitato cinque miliardi di euro in progetti di rigenerazione urbana e punta a superare i dieci miliardi nel settore. L'azienda continua a investire nelle grandi città, concentrandosi sulla riqualificazione degli spazi urbani e sull'ampliamento delle proprie iniziative di sviluppo. Questi investimenti rappresentano una parte significativa delle attività dell'azienda nel campo della rigenerazione urbana.

Cinque miliardi di euro già mobilitati in progetti di rigenerazione urbana e un obiettivo di oltre 10 miliardi. A cinque anni dalla nascita del fondo Impact, Coima ha ribadito l'enfasi sulla trasformazione delle città italiane con la presentazione ieri a Roma del rapporto d'impatto, una vera e propria agenda per sostenere lo sviluppo dell'economia reale e accompagnare il governo nella definizione delle priorità strategiche. Il bilancio dei primi anni di attività del fondo Coima Esg City Impact conferma la capacità di attivare capitali istituzionali e partnership pubblico-private su progetti di larga scala, con interventi che hanno generato oltre 13mila posti di lavoro, 3,6 miliardi di attività economica e 1,9 miliardi di contributo al Pil nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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