L'assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico ha annunciato un piano di investimenti in collaborazione con tre grandi partner. La strategia prevede l'attuazione di progetti specifici nel settore economico e produttivo, con l'obiettivo di rafforzare le attività locali. La comunicazione è arrivata durante un incontro ufficiale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi di realizzazione.

Assessore Fulvio Bonavitacola, lei ha deleghe importanti come Attività Produttive e Sviluppo Economico: quali sono le direttrici su cui si muoverà? «È un campo d’azione molto vasto e diversificato ma il primo pensiero è capire in che mondo ci troviamo: la Campania non è isolata dal contesto di incertezza che regna in questo momento. E l’imprenditore invece deve avere certezze, facendo i conti anzitutto con i costi a cominciare da quelli dell’energia». Appunto: c’è il problema della crisi economica e del costo dell’energia determinata dalla guerra. Cosa si può fare? «Non solo cosa si può ma si deve fare. L’energia è una delle voci di costo più rilevanti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, l'assessore Bonavitacola: «Piano per gli investimenti patto con tre grandi player»

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