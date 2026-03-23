Coda d' inverno torna il freddo ' artico' sul casertano

Il freddo tardivo degli ultimi giorni non resterà un episodio. Da giovedì correnti artiche affluiranno nuovamente sul Mediterraneo e porteranno maltempo anche in Campania “con un sensibile rinforzo della ventilazione e un tracollo termico che ci riporterà indietro di due mesi”. Lo riferiscono i meteorologi di 3bmeteo.com nelle loro previsioni della settimana. “Sulla città di Caserta - si legge nel bollettino - sole prevalente martedì con leggera variabilità nel pomeriggio, sole anche mercoledì ma dalla sera nubi in aumento con qualche rovescio nella notte. Tempo instabile e freddo giovedì con schiarite e annuvolamenti associati a qualche breve rovescio di pioggia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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