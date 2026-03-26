Dopo aver vinto la partita a Miami, Coco Gauff ha dichiarato di ritenere la giocatrice WTA più veloce del circuito. La sua affermazione arriva in seguito alla qualificazione alla semifinale del torneo, che si è disputato sul cemento della città statunitense. Gauff ha battuto avversarie di alto livello, consolidando la sua presenza tra le protagoniste del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha ottenuto un’importante vittoria ai quarti di finale del Miami Open, sconfiggendo Belinda Bencic con un punteggio di 6-3, 1-6, 6-3. Il match, disputato martedì, è stato intenso e Gauff ha dimostrato grande determinazione nel superare il momento difficile del secondo set. Nonostante la battuta d’arresto nel secondo set, Gauff è tornata a dominare nel set decisivo, mostrando la sua capacità di reagire e chiudere la partita con grinta. Bencic ha avuto diverse opportunità per ristabilire l’equilibrio, ma non è riuscita a sfruttarle. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff identifica la giocatrice WTA più veloce dopo la vittoria a Miami

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