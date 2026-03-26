Clinica convenzionata salernitana nel mirino | il Nursind provinciale chiede chiarezza immediata

Una clinica convenzionata nella provincia di Salerno è al centro di richieste di chiarimenti da parte del sindacato Nursind locale. La notizia, diffusa in queste ore, sta suscitando preoccupazione tra i lavoratori e tra gli utenti, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla vicenda. La situazione ha generato una forte attenzione mediatica e numerosi interrogativi sulla gestione della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti La notizia che circola in queste ore sta creando sconcerto e molte domande. In una clinica privata convenzionata della provincia di Salerno, due medici sono stati sospesi per un anno e un terzo ha subito un sequestro patrimoniale. Le accuse parlano di interventi eseguiti senza autorizzazione e di cartelle cliniche incomplete o con indicazioni non corrispondenti alla realtà. Un episodio che scuote l’intero territorio e mette nuovamente al centro il tema dei controlli sulle strutture accreditate. Il Nursind Salerno ritiene indispensabile fare chiarezza, senza equivoci e senza indugi. « Siamo allibiti, ma purtroppo non sorpresi – afferma Biagio Tomasco, segretario territoriale Nursind Salerno -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Clinica convenzionata salernitana nel mirino: il Nursind provinciale chiede chiarezza immediata Articoli correlati Emergenza Pronto Soccorso: il Nursind provinciale chiede una riforma del Piano ospedaliero L’attuale picco influenzale, conosciuto da tutti come variante K, ha messo a nudo ulteriormente le problematiche che, già da tempo, stanno portando... Leggi anche: Concorsi nel mirino. Selezioni dei dirigenti. Lanzi chiede chiarezza: "Servono controlli" Altri aggiornamenti su Clinica convenzionata Argomenti discussi: Falsi interventi e doppio lavoro illecito: due medici sospesi per 1 anno; Calcio, Scuola Medica Salernitana affronta Cosenza nella fase a gironi del campionato nazionale.