Concorsi nel mirino Selezioni dei dirigenti Lanzi chiede chiarezza | Servono controlli

Il consigliere Marco Lanzi ha richiesto chiarimenti sulle procedure di selezione dei dirigenti adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Comune di Pesaro. In un contesto di recenti polemiche, Lanzi sottolinea l’importanza di verifiche trasparenti e accurate per garantire correttezza e affidabilità nelle nomine. La richiesta di chiarezza mira a rafforzare la fiducia nei processi di selezione delle figure apicali delle amministrazioni locali.

"Serve chiarezza". Dopo le polemiche sulle selezioni dirigenziali interviene il consigliere comunale Marco Lanzi, che chiede ufficialmente verifiche sulle procedure adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Comune di Pesaro per il conferimento degli incarichi apicali. Lanzi prende posizione a partire dalla lettera inviata dal sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci, alla consigliera provinciale Anna Maria Mattioli, nella quale si parla di un possibile scambio di ruoli tra esaminatori ed esaminati nelle selezioni per dirigenti amministrativi. Un quadro che, se confermato, imporrebbe un approfondimento immediato sulla correttezza e sulla trasparenza delle procedure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concorsi nel mirino. Selezioni dei dirigenti. Lanzi chiede chiarezza: "Servono controlli" Leggi anche: Picierno chiede chiarezza nel Pd, «i congressi servono a questo» Leggi anche: Concorsi pubblici in Sicilia: Chinnici (PD) chiede chiarezza sulla scelta di Siracusa come unica sede La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Concorsi nel mirino. Selezioni dei dirigenti. Lanzi chiede chiarezza: Servono controlli. Roma, concorsi per dirigenti: si cambia - È come aggiungere un pizzico di sale e pepe sui maccheroni. ilmessaggero.it

Concorsi Roma Capitale, cambiano le regole per i dirigenti. Porte aperte anche agli esterni - Gualtieri decide di attingere anche alle competenze e alle esperienze di chi non ha percorsi professionali interni alla Pubblica Amministrazione ... romatoday.it

Chiuse le selezioni, ecco i dieci nuovi dirigenti - Si sono concluse le procedure di selezione per le dieci figure dirigenziali a tempo determinato bandite a fine luglio e relative ai cluster amministrativo, culturale e ... ilrestodelcarlino.it

Concorsi nella P.A. (a cura di Simone Chiarelli) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.