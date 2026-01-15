Emergenza Pronto Soccorso | il Nursind provinciale chiede una riforma del Piano ospedaliero

Il Nursind provinciale richiede una revisione del Piano ospedaliero in risposta all’attuale emergenza nei pronto soccorso. La recente ondata influenzale, nota come variante K, ha evidenziato le criticità già presenti, contribuendo al sovraccarico delle strutture sanitarie salernitane. È fondamentale intervenire per garantire un’assistenza efficiente e sostenibile, affrontando le sfide di un sistema sotto pressione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’attuale picco influenzale, conosciuto da tutti come variante K, ha messo a nudo ulteriormente le problematiche che, già da tempo, stanno portando al collasso i Pronto soccorso degli ospedali salernitani. La denuncia arriva dalla segreteria provinciale del Nursind, che chiede ai privati di sostenere l’attività del comparto pubblico con l’avvio di una riforma del Piano ospedaliero regionale. “Tutte le strutture provinciali stanno vivendo un momento davvero complesso e delicato”, ha detto Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno, nella conferenza stampa indetta oggi nella sede provinciale del sindacato di categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza Pronto Soccorso: il Nursind provinciale chiede una riforma del Piano ospedaliero Leggi anche: Pronto soccorso fantasma ad Agropoli: il Nursind provinciale boccia l’Atto aziendale dell’Asl Salerno Leggi anche: Pronto soccorso Agropoli: la posizione del Nursind Salerno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sovraffollamento cronico nei pronto soccorso, NurSind: Non chiamatela emergenza; Pronto soccorso sovraffollati a Palermo, il Nursind: «Non è un’emergenza improvvisa»; Pronto soccorso al limite: NurSind denuncia il collasso dell’emergenza a Salerno; Ospedale di Salerno, il Nursind lancia l’allarme: “Sovraffollamento dei Pronto soccorso è il sintomo di un sistema al collasso”. Emergenza nei Pronto soccorso del Salernitano con l’arrivo del picco influenzale: “serve riforma del piano ospedaliero” - L’attuale picco influenzale, conosciuto da tutti come variante K, ha messo a nudo ulteriormente le problematiche che, già da tempo, stanno portando al collasso i Pronto soccorso degli ospedali ... infocilento.it

Pronto soccorso al limite: NurSind denuncia il collasso dell’emergenza a Salerno - Ecco come Detassazione turni notturni e festivi: in Senato passa l’ordine del giorno NurSind. infermieristicamente.it

Firenze. Emergenza PS, Sequino (Nursind): “Non basta aumentare i posti letto, servono più infermieri” - La proposta dell'Aziena Toscana Centro di far fronte all'emergenza nei Pronto Soccorso di Firenze potenziando solo il personale medico viene definita non accettabile dal sindacato degli infermieri ... quotidianosanita.it

EMERGENZA PRONTO SOCCORSO SAN PIO BENEVENTO ORDINE DEI MEDICI: "SERVE UN FORTE SEGNALE D'INSIEME, CHE IMPONGA SCELTE RAPIDE E CONDIVISE". LA NOTA DELL'ORDINE "La presenza dell'Ordine dei Medici al tavolo organizz facebook

Barelle in sala d’attesa, pronto soccorso di nuovo in emergenza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.