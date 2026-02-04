Harry Potter al Teatro Cartiere Carrara viaggio in musica attraverso le colonne sonore della saga
Questa sera al Teatro Cartiere Carrara va in scena un concerto dedicato a Harry Potter. Un’orchestra di 50 musicisti esegue le colonne sonore della saga, regalando al pubblico un viaggio in musica tra le note delle avventure del maghetto. La serata unisce musica e magia, portando i fan in un mondo incantato.
Un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un’orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. Parte sabato 7 febbraio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour italiano di “Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound”, concerto tributo dell’orchestra Lords of the Sound.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Harry Potter, viaggio in musica attraverso le colonne sonore della saga
Scopri il viaggio musicale attraverso le colonne sonore di Harry Potter, interpretato da un’orchestra sinfonica di 50 musicisti.
Firenze, viaggio in musica nelle colonne sonore di Harry Potter
Firenze ospita un evento dedicato alle colonne sonore di Harry Potter, con una performance di un’orchestra sinfonica composta da 50 musicisti.
