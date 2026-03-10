Truffe informatiche e per mantenere le famiglie del clan | 24 indagati blitz della Finanza anche Modena

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato all’indagine di 24 persone coinvolte in truffe informatiche e attività volte a sostenere le famiglie di un clan campano. Il blitz si è svolto anche nella provincia di Modena, dove le autorità hanno eseguito controlli e sequestri. Le indagini riguardano le connessioni tra criminalità organizzata e le frodi digitali.

I tentacoli della criminalità organizzata campana e le moderne frodi informatiche si intrecciano in una vasta operazione della Guardia di Finanza che, nelle scorse ore, ha toccato da vicino anche la provincia di Modena. Su delega della Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, supportati dai comandi territoriali, hanno smantellato una rete criminale dedita allo svuotamento sistematico di conti correnti. Il blitz è culminato con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due persone, accusate di associazione per delinquere e autoriciclaggio con la pesante aggravante di aver agevolato il clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

