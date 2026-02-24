Intervista a Carnevali | Lavori per strade e scuole nonostante le poche risorse Io presidente senza colore

Carnevali si impegna a mantenere lavori per strade e scuole, nonostante le risorse limitate. La causa di questa decisione deriva dalla volontà di garantire servizi essenziali alla comunità. Con un ruolo senza appartenenze politiche, il presidente ha deciso di agire concretamente, intervenendo di persona dove necessario. Il 15 marzo, 663 elettori tra sindaci e consiglieri, appartenenti a 47 Comuni, parteciperanno alle consultazioni di secondo livello per le elezioni provinciali.

Verso le consultazioni di secondo livello per le elezioni provinciali, il 15 marzo saranno 663 gli elettori (sindaci e consiglieri) e 47 Comuni chiamati al voto. Sarà una sfida tra sindaci di due piccoli Comuni, il presidente uscente Daniele Carnevali (Polverigi) per il centrosinistra contro Luca Paolorossi (Filottrano) per il centrodestra. Daniele Carnevali, che sensazioni ha in vista delle elezioni? "Serenità, quella che nasce dalla consapevolezza di aver cercato di interpretare al meglio il ruolo di presidente di un ente di area vasta, ente che vuole essere un punto di riferimento per 47 Comuni, in particolare per quelli più piccoli e quelli dell’entroterra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

