Monteverde Roma finta baby sitter tenta 2 rapimenti in due scuole materne in poche ore Lega | Grazie a prontezza insegnanti
A Monteverde, a Roma, una donna che si spacciava per baby sitter ha cercato di portare via due bambine in due scuole diverse, causando il panico tra insegnanti e genitori. La donna ha cercato di avvicinare le alunne, ma grazie alla prontezza delle insegnanti, i tentativi sono stati sventati. La polizia sta indagando per identificare la sospetta e capire le sue vere intenzioni.
È caccia a una finta baby sitter che ha provato a rapire due alunne Paura a Roma nel quartiere Monteverde dove una finta baby sitter ha tentato due rapimenti in due scuole materne a poche ore di distanza. Uno dei due episodi si è svolto nella scuola dell'infanzia comunale 'Guglielmo Oberdan'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Roma, due tentati rapimenti in poche ore in 2 scuole materne a Monteverde: caccia a una finta baby sitter
A Monteverde, a Roma, due tentativi di rapimento si sono verificati nelle ultime ore, colpendo due scuole materne diverse.
Roma, tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde: la Polizia di Stato cerca una donna che si spacciava per baby-sitter
Il 11 febbraio, la Polizia di Stato ha avviato le indagini dopo aver ricevuto segnalazioni di tentativi di rapimento in due scuole dell’infanzia a Monteverde, dove una donna si spacciava per baby-sitter.
