Monteverde Roma finta baby sitter tenta 2 rapimenti in due scuole materne in poche ore Lega | Grazie a prontezza insegnanti

A Monteverde, a Roma, una donna che si spacciava per baby sitter ha cercato di portare via due bambine in due scuole diverse, causando il panico tra insegnanti e genitori. La donna ha cercato di avvicinare le alunne, ma grazie alla prontezza delle insegnanti, i tentativi sono stati sventati. La polizia sta indagando per identificare la sospetta e capire le sue vere intenzioni.