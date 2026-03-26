Città ostaggio delle logiche di potere del Pd

Nella giornata si è verificato un rimpasto di giunta che ha subito suscitato discussioni nel consigiglio comunale. La notizia ha generato una serie di interventi e confronti tra i consiglieri, mentre le dinamiche politiche della città continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le forze politiche presenti nell’assemblea comunale.

di Daniele Rosi La notizia del rimpasto di giunta non ha certo ritardato la polemica in consiglio comunale. Numerosi gli interventi dell’opposizione sul tema, a partire da Simone Caffaz, ricordando il tentativo dell’opposizione di parlare dell’argomento già durante l’ultimo consiglio comunale. "La gestione di questa vicenda è l’emblema della vecchia politica - ha detto Caffaz - e voi avevate bollato come gossip la nostra richiesta. E’ stato fatto tutto sulla base delle peggiori logiche della vecchia politica, compreso il fatto che non è stato nominato il sostituto. L’ex assessore Benfatto non ha avuto grossi guizzi in questi anni, l’abbiamo criticata, però non è stata nemmeno responsabile delle peggiori nefandezze di questa amministrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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