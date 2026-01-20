Regione Avs | No a esclusioni e logiche di potere per le commissioni

In vista della definizione delle presidenze delle Commissioni del Consiglio regionale, Regione e Avs esprimono preoccupazione riguardo a possibili esclusioni e logiche di potere, che rischiano di marginalizzare Alleanza Verdi e Sinistra da ruoli chiave. I consiglieri Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano sottolineano l’importanza di evitare decisioni che possano compromettere la rappresentanza e il funzionamento equo delle istituzioni regionali.

Tempo di lettura: 2 minuti "In vista della definizione degli assetti del Consiglio regionale e delle relative presidenze delle Commissioni, registriamo con preoccupazione la possibilità che Alleanza Verdi e Sinistra venga esclusa da responsabilità consiliari di rilievo": così in una nota i consiglieri regionali Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano. " Una scelta del genere non sarebbe solo ingiusta verso una forza politica che ha contribuito a costruire e vincere la sfida del campo largo in Campania, ma sarebbe soprattutto controproducente per l'attuazione del programma stesso del poresidente Roberto Fico.

