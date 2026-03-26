Cipro 2026 | Caruana e Nakamura sfidano il vuoto senza

Il Torneo dei Candidati 2026 si svolge a Cipro, coinvolgendo otto scacchisti di alto livello. La competizione ha lo scopo di determinare il sfidante del campione del mondo e si svolge su un palcoscenico internazionale. Le partite si disputano nel rispetto delle regole stabilite dalla federazione scacchistica, con una serie di incontri che si protraggono nel tempo.

Il Torneo dei Candidati 2026 si apre a Cipro, trasformando l’isola in un palcoscenico globale dove le speranze di otto scacchisti d’élite si scontrano per il diritto di sfidare il campione del mondo. Al Cap St. Georges Hotel and Resort di Pegeia, tra i nomi più noti come Caruana e Nakamura, si mescolano sorprese come la presenza di Esipenko e Bluebaum, mentre nel settore femminile emerge con forza il caso della rinuncia di Koneru che ha aperto lo spazio ad Anna Muzychuk. La data odierna segna l’inizio di questa sfida epocale, dove ogni mossa conta e dove la tensione è palpabile fin dal primo turno. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un evento che ridefinisce le gerarchie mondiali, con premi sostanziosi che motivano ogni giocatore a dare il massimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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