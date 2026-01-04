Parlare senza sapere Il vuoto culturale del nostro tempo

Nel dibattito culturale contemporaneo, la mancanza di conoscenza approfondita si manifesta in fraintendimenti e superficialità. Massimo Cacciari ha recentemente evidenziato questa realtà, citando come esempio l'errata convinzione di alcuni studenti che Gesù abbia scritto i Vangeli. Questa situazione evidenzia un vuoto culturale che richiede attenzione e riflessione, per favorire una maggiore comprensione storica e culturale delle radici del nostro patrimonio comune.

