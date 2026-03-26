La direzione Marittima di Livorno ha sequestrato circa 500 chili di pesce durante un'operazione di controllo sulla filiera ittica in Toscana. L’operazione, conclusa dall’ammiraglio Giovanni Canu, ha individuato merce con etichettature errate. Non sono stati resi noti altri dettagli specifici sull’attività o sui soggetti coinvolti.

La direzione Marittima di Livorno, guidata dall’ammiraglio Giovanni Canu, ha concluso una vasta operazione in Toscana per il controllo della filiera ittica e la tutela dei consumatori La direzione Marittima di Livorno, guidata dall’ammiraglio Giovanni Canu, ha concluso una vasta operazione in Toscana per il controllo della filiera ittica e la tutela dei consumatori. Coinvolta anche Arezzo dove sono stati sequestrati circa 500 chilogrammi di prodotti ittici preconfezionati per etichettature errate, con specie diverse da quelle effettivamente contenute. In mare, la Guardia Costiera ha sequestrato 400 ricci di mare pescati in eccesso da privati, destinati verosimilmente al commercio illecito, con sanzioni per 2. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Cinquecento chili di pesce sequestrati: avevano un'etichettatura sbagliata

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