Cesenatico | 60 chili di pesce sequestrati e donati

Il 10 marzo 2026 alle 15:30, la Guardia Costiera di Cesenatico ha fermato un veicolo che trasportava 60 chili di pesce senza etichette né documenti. Il pesce è stato sequestrato e successivamente donato. L’intervento si è svolto nel porto del Comune, dove sono stati eseguiti i controlli di routine. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.

La Guardia Costiera di Cesenatico ha bloccato un trasporto il 10 marzo 2026 alle 15:30, sequestrando 60 chili di pesce privo di etichette e documenti. Il prodotto ittico, trovato in 13 cassette su un furgone fermato nella Darsena Ovest, è stato donato a un ente locale dopo aver superato i controlli sanitari. Questa operazione non è un semplice controllo di routine ma tocca al cuore la filiera alimentare della regione, dove la tracciabilità è fondamentale per la sicurezza del consumatore. L’assenza di documentazione ha costretto i militari a intervenire con una sanzione amministrativa, dimostrando come la vigilanza sul territorio rimanga attiva anche nei porti minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

