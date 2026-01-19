Cinghiale a spasso per Gela ordinanza del sindaco | Non avvicinarsi

Da ieri sera, un cinghiale si aggira nelle strade di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il sindaco ha emesso un’ordinanza raccomandando ai cittadini di mantenere le distanze e di non avvicinarsi all’animale. La presenza dell’animale ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che sono invitati a segnalare eventuali incontri alle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti.

Da ieri sera un cinghiale si aggira per le strade di Gela, in provincia di Caltanissetta, creando preoccupazione tra i residenti. L’animale è stato più volte avvistato e fotografato, in particolare nella zona del quartiere Cantina sociale, arrivando in alcune occasioni anche davanti a diverse abitazioni. L’ordinanza del sindaco Questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato un’ordinanza con cui viene vietato ai cittadini di avvicinarsi al cinghiale. Contestualmente sono state attivate tutte le autorità competenti: dal corpo forestale al servizio veterinario dell’Asp, fino agli uffici della Regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cinghiale a spasso per Gela, ordinanza del sindaco: “Non avvicinarsi” Leggi anche: Sindaco del Napoletano firma ordinanza anti prostituzione Scuola chiusa per il freddo a Scandiano: ordinanza del sindaco

A causa delle basse temperature, il sindaco di Scandiano ha disposto la chiusura dell'Istituto D'Arzo. La scuola, nota per il suo basso consumo energetico, ha registrato temperature interne di circa 12-13 gradi, costringendo studenti e insegnanti a adottare misure di isolamento termico. L'ordinanza mira a tutelare la salute di tutti, in attesa di condizioni più favorevoli.

