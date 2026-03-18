In sala consiliare a Montemurlo si è tenuto un incontro tra il Comune e i residenti di via Fratelli Cervi, coinvolti nei lavori per la realizzazione di un tratto della Ciclovia del Sole. La discussione ha riguardato principalmente la possibilità di rivedere alcune parti del percorso, suscitando diverse opinioni tra i presenti. La questione ha acceso un dibattito sulla futura infrastruttura ciclopedonale.

Fa discutere la futura Ciclovia del sole. Si è svolto in sala consiliare, l’incontro promosso dal Comune di Montemurlo con i residenti di via Fratelli Cervi, interessati dai lavori per la realizzazione di un tratto della pista ciclopedonale Ciclovia del Sole. Un confronto partecipato, con numerosi cittadini presenti, nato dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi sull’impatto dell’opera, in particolare sulla riduzione dei parcheggi sul lato dei civici dispari. Secondo le stime illustrate, i posti auto che verrebbero eliminati sarebbero circa sette. Un dato contestato da diversi residenti, che parlano di una situazione già critica sul fronte della sosta e temono ulteriori difficoltà nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Ciclovia del Sole crea tensioni: "Rivedere una parte del percorso"

Articoli correlati

La ciclovia simbolo del Trasimeno: 230 chilometri e 13 collegati. Perugia farà parte del progettoApprovato l'ordine del giorno in consiglio comunale del capoluogo per aderire al progetto "Mota" realizzato dall’associazione “LakeBikeTeam” È stato...

Da Malta a Capo Nord in bicicletta. Partiti lavori per la Ciclovia del SoleSono partiti i lavori di realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole, il grande progetto di mobilità sostenibile europea che...

Tutti gli aggiornamenti su La Ciclovia del Sole crea tensioni...

Temi più discussi: Ciclovia del Sole, i residenti di via Fratelli Cervi chiedono modifiche al progetto. Il Comune apre: Valuteremo le proposte; La Ciclovia del Sole crea tensioni: Rivedere una parte del percorso; Ciclovia del Sole a Montemurlo: confronto acceso tra residenti e Comune durante l'incontro per ridurre i disagi; Un terzo degli appassionati è donna e questa passione conquista nuove adepte.

Ciclovia del sole, ripresa l’asfaltatura davanti alla villa PaternoSono ripresi i lavori al cantiere della ciclovia del sole davanti alla villa Paterno. Ieri mattina erano in azione ... msn.com

Ciclovia del Sole, lavori in via XX Settembre: modifiche alla viabilitàPer consentire un intervento nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Ciclovia del Sole, progetto finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU, venerdì 13 marzo sono previste modifiche ... valdinievoleoggi.it

Il Comune di Montemurlo valuterà le proposte dei residenti di via Fratelli Cervi, che hanno chiesto modifiche al progetto della Ciclovia del Sole, i cui cantieri riguardano anche il tratto montemurlese. - facebook.com facebook