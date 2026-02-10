Nasce la Liguria degli Anelli tra turismo lento e svolta digitale

La Liguria presenta un nuovo modo di viaggiare. Con il progetto «Liguria degli Anelli», la regione vuole puntare su un turismo più lento e sostenibile. È stato annunciato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’obiettivo è attirare visitatori interessati a scoprire il territorio con attenzione e rispetto, attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e innovazione digitale.

La Liguria punta su un nuovo modello di turismo sostenibile e lento con il progetto «Liguria degli Anelli», presentato alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano. Quattro itinerari cicloturistici, finanziati con 8 milioni di euro, collegheranno entroterra e costa, valorizzando borghi medievali, aree naturali e l'enogastronomia locale, con l'obiettivo di destagionalizzare l'offerta turistica regionale e promuovere un turismo più equilibrato. Un vento di novità soffia sul turismo ligure, presentato in anteprima alla Bit di Milano. La Regione Liguria ha svelato una strategia ambiziosa che mira a ridisegnare il futuro del settore, puntando su percorsi cicloturistici ad anello e sull'innovazione digitale.

