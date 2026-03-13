Monti Sibillini | 27 giovani e donne lanciano il turismo

Nel Parco dei Monti Sibillini, un gruppo di 27 giovani e donne ha avviato iniziative per promuovere il turismo locale. Questa azione mira a valorizzare le risorse della zona e a coinvolgere attivamente le comunità che vivono nel territorio. La loro proposta si concentra sulla creazione di opportunità per attrarre visitatori e sostenere l’economia locale.

Nel cuore dei Monti Sibillini, la formazione professionale si sta trasformando in un motore di sviluppo reale per il territorio. Presso la sala consiliare di Amandola, ventisette operatori turistici e agroalimentari hanno ricevuto i propri attestati di qualifica, completando un percorso formativo di trenta ore svoltosi tra gennaio e febbraio 2026. L’iniziativa, promossa dal progetto Sibillini Romantici con il supporto della Cna Servizi, ha la partecipazione attiva di giovani e donne, allineandosi agli obiettivi del Pnrr sulla crescita delle competenze locali. I dati emersi dalla cerimonia di consegna degli attestati raccontano una storia diversa da quella solitamente associata alle zone interne: non declino demografico, ma un’opportunità concreta di rilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monti Sibillini: 27 giovani e donne lanciano il turismo Articoli correlati Monti Sibillini, escursionista rimane bloccato a causa della neve: il soccorso per portarlo a valle dura 7 ore – VideoA causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della neve e del buio, un escursionista 31enne di Camerino, in provincia di Macerata, è... Ascoli Piceno, soccorsi due alpinisti sui Monti Sibillini: individuati usando un droneNel pomeriggio di lunedì 22 dicembre sono stati soccorsi due alpinisti in difficoltà sotto la vetta di Cima del Lago (Ascoli Piceno), nel gruppo dei...