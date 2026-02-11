L’Emilia-Romagna si prepara a un nuovo colpo di scena. Domani, la regione dovrà affrontare vento forte, neve e pioggia battente. La Protezione civile ha già emesso un’allerta per giovedì 12 febbraio. Le scuole potrebbero chiudere, e molte strade rischiano di restare impraticabili. I meteorologi prevedono condizioni difficili, con il ciclone di San Valentino che porta disagi e problemi in tutta l’area.

Bologna, 11 febbraio 2026 — Tornano vento e pioggia sull’ Emilia-Romagna e scatta un’allerta della Protezione civile per la giornata di giovedì 12 febbraio. Nel dettaglio, sono previsti in mattinata venti forti tra 50-61 kmh da sud-ovest sulla dorsale appenninica, con rinforzi fino a burrasca forte, tra 75-88 kmh, sui crinali centro-orientali. Nelle aree montane non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti più fragili, già messi alla prova dalle precipitazioni dei giorni scorsi e dalla fusione del manto nevoso. Ancora pioggia, ma quando smette? Il giorno peggiore e le previsioni per il weekend in Emilia-Romagna Randi: “Due perturbazioni in arrivo, quella di sabato la maggiore”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ciclone di San Valentino porta neve, pioggia e vento di burrasca in Emilia Romagna

