L’Alto Mugello si presenta nuovamente imbiancato, con la neve che ha ricoperto il paesaggio locale. La situazione, al momento, non ha causato disagi significativi ed è stata segnalata con allerta gialla. Le immagini mostrano il paesaggio montano in un’atmosfera caratterizzata da un candido manto nevoso, testimonianza del cambiamento stagionale in atto nella regione.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Una spruzzata sui monti c’era già stata alcune settimane or sono. Stavolta la neve è tornata a imbiancare il paesaggio mugellano, senza creare, al momento, particolari problemi. La neve infatti è scesa soprattutto sui rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello. Mentre, salvo un po’ di nevischio a metà mattinata, nel fondovalle, niente di niente. Anche se per la giornata di martedì 6 gennaio la Protezione Civile ha emesso un’ allerta gialla per neve su tutto il Mugello, anche a bassa quota (200-400 metri slm). Mezzi spazzaneve in azione . Già oggi, nella giornata di lunedì 5 gennaio, sulle strade di montagna, personale e mezzi della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze e sulle strade comunali i mezzi comunali sono entrati in azione soprattutto per rimuovere la neve dall’asfalto e spargere il sale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ già arrivata la neve nell’Alto Mugello: le foto del paesaggio imbiancato. Scatta allerta gialla

