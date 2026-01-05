E’ già arrivata la neve nell’Alto Mugello | le foto del paesaggio imbiancato Scatta allerta gialla
L’Alto Mugello si presenta nuovamente imbiancato, con la neve che ha ricoperto il paesaggio locale. La situazione, al momento, non ha causato disagi significativi ed è stata segnalata con allerta gialla. Le immagini mostrano il paesaggio montano in un’atmosfera caratterizzata da un candido manto nevoso, testimonianza del cambiamento stagionale in atto nella regione.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Una spruzzata sui monti c’era già stata alcune settimane or sono. Stavolta la neve è tornata a imbiancare il paesaggio mugellano, senza creare, al momento, particolari problemi. La neve infatti è scesa soprattutto sui rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello. Mentre, salvo un po’ di nevischio a metà mattinata, nel fondovalle, niente di niente. Anche se per la giornata di martedì 6 gennaio la Protezione Civile ha emesso un’ allerta gialla per neve su tutto il Mugello, anche a bassa quota (200-400 metri slm). Mezzi spazzaneve in azione . Già oggi, nella giornata di lunedì 5 gennaio, sulle strade di montagna, personale e mezzi della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze e sulle strade comunali i mezzi comunali sono entrati in azione soprattutto per rimuovere la neve dall’asfalto e spargere il sale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
