La Coppa del Mondo di ciclocross riparte da Zanhoven, segnando un momento importante della stagione. Con van der Poel in cerca di conferme e van Aert fuori dai giochi, la competizione si intensifica. Questa tappa potrebbe determinare sviluppi significativi nella classifica generale e influenzare le prossime sfide. Gli appassionati attendono con attenzione gli sviluppi di questa fase cruciale del circuito.

Si corre veloci verso la fine della stagione, alle porte c’è una gara che può rappresentare uno snodo cruciale da diversi punti di vista. La Coppa del Mondo di ciclocross continua il suo tour in Belgio: Zanhoven è la sede prescelta per ospitare la nona tappa. Riprende la caccia a Mathieu van der Poel. Sono però numerosi i temi di sicuro interesse che attirano l’attenzione degli appassionati. Mathieu van der Poel prolungherà la sua striscia positiva centrando la quinta affermazione in altrettante uscite, e chi conquisterà il primato in classifica generale dopo l’infortunio che ha chiuso in anticipo la stagione del leader Sweeck? L’incontenibile Lucinda Brand proseguirà la sua marcia inarrestabile o qualcuno riuscirà a superarla almeno per un giorno? Non ci sarà invece Wout van Aert. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Coppa del Mondo di ciclocross riparte da Zanhoven: tutti a caccia di van der Poel. Van Aert ko

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel per continuare la striscia vincente. Forfait di Van Aert

Leggi anche: Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Quando torna la Coppa del Mondo di ciclocross? Orari Gavere, programma, tv, streaming; Van der Poel fa 5 su 5 e vince anche a Gavere! Nys ci prova, ma dura 6 giri; Van der Poel fa pokerissimo dopo il bel duello con Thibau Nys a Gavere: rivivi il LIVE; Vince Nys su Del Grosso, van Aert solo 6°. Rivivi il LIVE!.

La Coppa del Mondo di ciclocross riparte da Zanhoven: tutti a caccia di van der Poel. Van Aert ko - Si corre veloci verso la fine della stagione, alle porte c'è una gara che può rappresentare uno snodo cruciale da diversi punti di vista. oasport.it