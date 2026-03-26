Vincenzo Ciampi ha comunicato le sue dimissioni da coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle di Avellino. La decisione è stata annunciata oggi, 26 marzo 2026, e riguarda un incarico che ricopriva da oltre tre anni, conferito dal presidente nazionale del movimento. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale.

Nel bilancio del proprio mandato, l'uscente coordinatore cita la costituzione di tre Gruppi Territoriali — ad Avellino, Montoro e Morra De Sanctis — e i risultati delle ultime elezioni regionali, che hanno portato Roberto Fico alla presidenza della Giunta Regionale della Campania. Sottolinea in particolare come la provincia di Avellino sia stata «l'unica provincia campana in cui il Movimento è cresciuto in numero di consensi», nonostante la perdita del seggio in Consiglio Regionale. Ciampi ha rivolto parole di ringraziamento al presidente Conte, al coordinatore regionale Salvatore Micillo e al deputato Michele Gubitosa, vicepresidente M5S, che lo hanno «sopportato e supportato» nel corso del mandato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Ciampi si dimette dalla guida del M5S Avellino

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