Accuse di violenza e abusi psicologici chef Redzepi si dimette dalla guida dell' iconico Noma

René Redzepi, chef danese noto per aver co-fondato il ristorante Noma, si è dimesso dalla guida della cucina dopo essere stato coinvolto in accuse di violenza e abusi psicologici. La decisione arriva in seguito alle varie segnalazioni che lo hanno visto protagonista. La vicenda ha avuto un forte impatto nel mondo della ristorazione e ha portato alla sua uscita dall’incarico.

Finisce con le dimissioni la spinosa vicenda che ha visto come protagonista René Redzepi, famoso chef danese, nato a Copenaghen, co-fondatore del ristorante pluripremiato Noma. Tutto è cominciato da una dettagliata inchiesta pubblicata dal New York Times, in cui sono state raccolte le 35 testimonianze di ex dipendenti del locale. Questi, impiegati al Noma dal 2009 al 2017, hanno riportato racconti molto simili in cui si parla di un vero e proprio clima di terrore instaurato da Redzepi. Lo chef tiranneggiava fra i suoi sottoposti, arrivando anche ad aggredirli. Qualcuno sarebbe stato preso a pugni, oppure spinto contro il muro. Altri, invece, hanno denunciato di aver subito abusi di natura psicologica, con minacce di licenziamento, espulsione per i dipendenti stranieri e insulti sull'aspetto fisico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

