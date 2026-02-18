La verità sulla cassa misteriosa e Chris Jericho

Chris Jericho ha scatenato l’interesse dei fan quando è apparso nel backstage di Raw con una cassa misteriosa, che ha attirato l’attenzione perché portava l’avviso “non aprire fino al 28 febbraio”. La scatola, avvolta in pellicola nera, è stata lasciata vicino ai cartelloni pubblicitari e ha suscitato numerose ipotesi tra gli spettatori. Nessuno sa ancora cosa contenga, ma la presenza di Jericho vicino alla cassa ha fatto crescere la curiosità tra i tifosi.

Il backstage di Raw ha acceso la curiosità degli appassionati con la comparsa di una cassa enigmatica accompagnata dall'avviso "non aprire fino al 28 febbraio". In breve tempo, tra le ipotesi più diffuse è emerso il possibile ritorno di Chris Jericho, ipotesi alimentata dai sostenitori della disciplina in vista della serata di Elimination Chamber. Le prime verifiche, però, non hanno trovato conferme concrete, come riportato da fonti specializzate nel wrestling. Il fulcro della discussione ruota attorno al contratto di Jericho con la AEW. Stando alle valutazioni di fonti interne, l'accordo potrebbe essere stato congelato durante la lunga pausa dell'atleta nell'anno precedente, con scadenza stimata a fine 2025.