Dopo 4 anni di assenza e un rapporto caratterizzato da tensioni e stoccate a distanza Meghan Markle potrebbe tornare in Gran Bretagna Ecco perché

Dopo quattro anni di assenza e un rapporto segnato da tensioni e divergenze, Meghan Markle potrebbe fare ritorno in Gran Bretagna. Questa possibile visita riaccende l’interesse sul suo legame con la famiglia reale e le eventuali motivazioni dietro un ritorno che potrebbe avere importanti implicazioni. Di seguito, analizziamo le ragioni e le circostanze che potrebbero portarla nuovamente in patria.

Dopo quattro anni di assenza e un rapporto caratterizzato da tensioni e “stoccate” a distanza, Meghan Markle potrebbe tornare in Gran Bretagna. L’occasione sono gli Invictus Games, l’evento sportivo dedicato ai veterani di guerra ideato dal marito, il principe Harry, che nel 2027 si terrà a Birmingham. Meghan Markle in Gran Bretagna per gli Invictus Games. Meghan e Harry non hanno praticamente mai perso un appuntamento con gli Invictus Games, presentati per la prima volta a Londra nel 2024. I giochi si tengono ogni due anni, e nel 2025 è toccato a Vancouver, in Canada, città in cui la duchessa di Sussex ha vissuto per diversi anni. 🔗 Leggi su Amica.it

Dopo 4 anni di assenza e un rapporto caratterizzato da tensioni e "stoccate" a distanza, Meghan Markle potrebbe tornare in Gran Bretagna.

