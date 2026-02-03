Congresso PD il valore del rinvio | occasione per rilanciare partecipazione e confronto

Il congresso provinciale del PD è stato rinviato. La decisione ha suscitato reazioni e si apre ora una nuova fase di confronto tra i militanti. Il Circolo MoroBerlinguer di Sant’Angelo Dei Lombardi sottolinea che questa scelta può diventare un’occasione per riaccendere la partecipazione e coinvolgere di più i cittadini nel dibattito politico. Ora si aspetta di capire come i vari gruppi reagiranno e se sapranno sfruttare il tempo per rafforzare il partito.

Così, in una nota, il Circolo PD MoroBerlinguer Sant’Angelo Dei Lombardi: Il rinvio del congresso provinciale del Partito Democratico rappresenta un passaggio che merita una riflessione politica più ampia, andando oltre la dimensione puramente organizzativa. Si tratta di un momento che può.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su PD Moro/Berlinguer Pd, congresso in stallo, “Radici e Futuro”: Chi ha paura del confronto? Il congresso del Partito Democratico di Avellino è in stallo. Pd sempre più a “pezzi”: Congresso provinciale a rischio rinvio Il congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino sembra destinato a essere rinviato, segnando una fase di incertezza all’interno del partito locale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su PD Moro/Berlinguer Argomenti discussi: Congressi PD: De Angelis a Paliano, Torrice e Ferentino; Pd, Di Nocera si ritira dal congresso: Unità più importante; Il Partito democratico che verrà; CONGRESSI PD IN CAMPANIA. NIENTE UNITA’ A NAPOLI: CI SONO DUE CANDIDATURE PER LA CARICA DI SEGRETARIO. Congressi PD, De Angelis: «Condanna netta della violenza e progetto civico centrale per il futuro del centrosinistra»Il presidente Francesco De Angelis: «Ora tocca a noi unire, attorno a un progetto di rinnovamento e di cambiamento, tutte le forze civiche presenti nel nostro territorio, per costruire un’alternativa ... tunews24.it Francesco Velardo è il nuovo segretario del Partito Democratico a ScafatiCongresso Pd a Scafati: Velardo eletto segretario cittadino, succede a Fontanella e apre una fase di riorganizzazione politica. Politica locale e partiti. Dal congresso cittadino l’elezione del ... agro24.it ARCA Liguria al Congresso “Giornate Cardiologiche torinesi” organizzate dal prof Gaetano De Ferrari e il suo gruppo! Un congresso di grande valore scientifico e relatori internazionali. Un ottimo momento di crescita e confronto! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.