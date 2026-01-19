Teate nel Cinquecento | Chieti riscopre le sue radici tra Riforma e Controriforma

A Chieti, nel cuore del Cinquecento, tra Riforma e Controriforma, la città riscopre le proprie radici storiche e culturali. La biblioteca “Marilia Bonincontro” accoglie il quarto incontro del ciclo culturale del venerdì, promosso dalla Comunità Masci Chieti 1 e sostenuto dal Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università “Gabriele d’Annunzio”. Un’occasione per approfondire il legame tra passato e presente della città

La biblioteca "Marilia Bonincontro" ospita il quarto appuntamento del salotto culturale del venerdì, ciclo di incontri promosso dalla Comunità Masci Chieti 1, con la collaborazione del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'università "Gabriele d'Annunzio". L'incontro sarà tenuto.

Molinara torna a celebrare le sue tradizioni con "Radici d'Ortice", un evento che unisce cultura, gastronomia e musica nel cuore del borgo. Nei giorni 3 e 4 gennaio 2026, la manifestazione promossa dalla Pro Loco Molinara APS offrirà un'occasione di riscoperta delle radici locali, valorizzando il patrimonio storico e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Un momento di condivisione e autenticità per tutta la comunità.

