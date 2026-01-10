Luca Vildoza e sua moglie si sono presentati davanti al giudice per chiarire la loro posizione in merito all’accusa di aver aggredito un’operatrice sanitaria del 118. Dopo l’udienza, i coniugi sono usciti dal tribunale e, mantenendo un atteggiamento pacato, si sono presi per mano, negando ogni episodio di violenza nei confronti della volontaria Tiziana D’Antonio.

Usciti dal tribunale si sono guardati e si sono presi per mano Luca Vildoza e la moglie, accusati di avere aggredito la volontaria della Croce Rossa Tiziana D’Antonio, 54 anni. Il giocatore della Virtus e Milica Tasi? sono comparsi davanti al gip Alberto Ziroldi (pm Flavio Lazzarini), ieri, per l’udienza di convalida a piede libero, assistiti dagli avvocati Mattia Grassani e Giulia Bellipario. Erano stati arrestati la sera del 15 ottobre in viale Silvani angolo via Calori. Ci sarebbe stato uno screzio, poi - secondo l’accusa - l’aggressione con le mani al collo della donna in servizio sull’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vildoza e la moglie davanti al giudice: "Non abbiamo mai aggredito l’operatrice sanitaria del 118"

Leggi anche: Lesioni a operatrice sanitaria. Per Vildoza e la moglie udienza il 9 gennaio

Leggi anche: Vildoza e la moglie davanti al gip per l’aggressione ai sanitari dell’ambulanza: “Non c’è stata alcuna violenza”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Luca Vildoza della Virtus Bologna e la moglie davanti al giudice per l'aggressione agli operatori dell'ambulanza. L'avvocato: «Il loro arresto non era legittimo»; Vildoza e la moglie davanti al gip per l’aggressione ai sanitari dell’ambulanza: “Non c’è stata alcuna violenza”; Vildoza e la moglie davanti al giudice: Non abbiamo mai aggredito l’operatrice sanitaria del 118; Vildoza e la moglie davanti al gip per l’aggressione ai sanitari dell’ambulanza | Non c’è stata alcuna violenza.

Vildoza e la moglie davanti al giudice: "Non abbiamo mai aggredito l’operatrice sanitaria del 118" - Il giocatore della Virtus e la consorte in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto dopo la lite del 15 ottobre. msn.com