Arresto non convalidato per Vildoza l’amarezza dell’operatrice | Sono sconcertata Quindi ci saremmo inventati l’aggressione?

Il giudice non ha convalidato l’arresto di Luca Vildoza, coinvolto in un episodio di aggressione denunciato da un’operatrice della Croce Rossa. La decisione ha suscitato sconcerto e amarezza tra le persone coinvolte, in particolare tra Tiziana D’Antonio, che ha espresso il suo shock per l’esito. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e incertezza, evidenziando le difficoltà nel gestire situazioni di emergenza e conflitto.

Bologna, 14 gennaio 2026 – “Sconcerto, amarezza, choc. Trovo tutto questo surreale”. È in lacrime Tiziana D’Antonio, l’operatrice sanitaria della Croce Rossa che ha denunciato di essere stata aggredita dal giocatore della Virtus Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic, la sera del 15 ottobre scorso mentre lei prestava servizio in ambulanza, dopo la decisione del gip Alberto Ziroldi che non ha convalidato l’arresto dei coniugi. “Per cui – prosegue D’Antonio, molto scossa – secondo il giudice quella sera noi, quattro operatori della Croce Rossa, non solo avremmo mentito su quanto successo, inventandoci tutto ma, come se non bastasse, avremmo anche interrotto un servizio di giallo traumatico in corso e tagliato la strada a un’auto commettendo un reato?” Caso Vildoza, il video dell'operatrice della Croce Rossa "Non abbiamo fatto nulla di male, siamo noi le vittime”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arresto non convalidato per Vildoza, l’amarezza dell’operatrice: “Sono sconcertata. Quindi ci saremmo inventati l’aggressione?” Leggi anche: Aggressione a un ebreo in Centrale. Convalidato l’arresto del pakistano: "Non si pente e grida Allah Akbar" Leggi anche: Lesioni a operatrice sanitaria. Per Vildoza e la moglie udienza il 9 gennaio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Arresto non convalidato per Vildoza, l’amarezza dell’operatrice: “Sono sconcertata. Quindi ci saremmo inventati l’aggressione?” - Sul caso del giocatore della Virtus e della moglie, Tiziana D’Antonio: “Non abbiamo fatto nulla di male. ilrestodelcarlino.it

Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, arresto non convalidato per l'aggressione alla volontaria della Croce Rossa: «Verso la verità e la giustizia» - L'avvocato: «Adesso ci aspettiamo la valutazione di una richiesta di archiviazione da parte del pm. corrieredibologna.corriere.it

Virtus, non convalidato l'arresto di Luca Vildoza - Il cestista bianconero era stato fermato insieme alla moglie, lo scorso 15 ottobre con l'accusa di lesioni a una operatrice del 118 ... rainews.it

NON CONVALIDATO L'ARRESTO La decisione del Gip in merito alla posizione di Luca Vildoza e moglie, accusati di lesione ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa, la sera del 15 ottobre. I dettagli... https://www.pianetabasket.com/lega - facebook.com facebook

Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic, arresto non convalidato per l'aggressione alla volontaria della Croce Rossa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.