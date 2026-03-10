Si parla di Chiara Ferragni e di un possibile flirt con il manager colombiano Jose Hernandez. Secondo voci, le prime presentazioni in famiglia sarebbero già avvenute. Non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni circolano da alcuni giorni. La fashion influencer e l’uomo d’affari sono al centro di discussioni che coinvolgono amici e conoscenti. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione.

Archiviata definitivamente la storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera, tornato tra le braccia della moglie Nicole Moellhausen, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la serenità al fianco di una persona lontana dal mondo dello spettacolo, il manager di origine colombiane Jose Hernandez. Ecco cosa sappiamo su questa storia d'amore vissuta al riparo dai social e dagli obiettivi dei paparazzi. A lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, secondo il quale la storia d'amore tra l'imprenditrice digitale e il manager colombiano, milanese d'adozione, sarebbe iniziata alla fine del 2025. Il settimane diretto da Massimo Borgnis ha pubblicato i primi scatti che non confermano soltanto la nuova relazione, ma anche che le presentazioni in famiglia sono già state fatte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni, voci di flirt con il manager colombiano Jose Hernandez

